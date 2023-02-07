В Химках пятиклассница изрезала ножом свою подругу из-за мальчика Фото: соцсети

7 февраля 2023 года в Лицее №10 города Химки на перемене пятиклассница напала на подружку с ножом и нанесла ей несколько ножевых ранений.

Раньше девочки были практически лучшими подругами, но в третьем классе они стали конфликтовать из-за мальчика, об этом сообщил MSK.KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все говорят, что раньше Настя и Света (имена изменены – ред.) были едва ли не лучшими подругами, ходили друг к другу в гости», - рассказал источник.

Собеседник уточнил, что «в третьем классе между ними произошел разлад. Из-за мальчика. Им нравился один и тот же мальчик, включился режим соревновательности».

По его словам, сначала просто не разговаривали друг с другом. Потом иногда могли сцепиться по пустяшному поводу.

Он подчеркнул, что никто не ожидал, что может дойти до такого.

Кроме того, собеседник добавил, что задержанная после нападения девочка находится в полной прострации.

Как писал сайт MOSOBL.KP.RU, днем 7 февраля в Лицее №10 на улице Парковая в Химках пятиклассница с кухонным ножом напала на ровесницу.

Как уточнили, в туалете девочка набросилась на одноклассницу и ранила ту в грудь и голову. Отмечалось, что одиннадцатилетняя пострадавшая была госпитализирована в больницу, за ее жизнь борются врачи.

Очевидцы сообщили, что после случившегося нападавшая спокойно вернулась в класс с окровавленным ножом и сообщила, что убила оппонентку.

7 февраля в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что по факту госпитализации 11-летней ученицы возбудили два уголовных дела. Одно из них по статье о покушении на убийство малолетней, второе — о халатности должностных лиц школы.