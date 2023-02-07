Пять человек погибло в результате взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области

Четыре человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области Фото: соцсети

Число погибших при взрыве в тульской пятиэтажке возросло до пяти человек, еще нескольким жильцам потребовалась медицинская помощь, об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Пять человек погибли, еще двое пострадали, по предварительным данным, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов Тульской области", - приводит агентство слова собеседника.

По уточненным данным МЧС России: при взрыве газа в Ефремове - четыре человека погибли, двое остаются под завалами, еще пять человек спасены.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года подъезд пятиэтажного жилого дома рухнул в Ефремове Тульской области. По предварительным данным обрушение произошло в результате взрыва газа.

Указывалось, что в городе Ефремове в пятиэтажном жилом доме, по предварительным данным, из-за взрыва газа обрушился подъезд. Под завалами могут быть люди.

Предполагалось, что под завалами подъезда предварительно находится несколько человек. По данным ГУ МЧС некоторых удалось спасти.

Ранее ведомство сообщило о четырех погибших в результате обрушения.

Напомним, 19 ноября 2022 года произошел взрыв газа в жилом доме на Сахалине в поселке Тымовское на Библиотечной улице 6а. В результате ЧП обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж.

Уточнялось, что от взрыва и обвала одного из подъездов погибло девять человек. Среди погибших было четверо детей.