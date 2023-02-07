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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 15:01

Двух человек спасли из-под завалов обрушившегося подъезда в Ефремове Тульской области

Из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажного здания в Ефремове извлекли живыми двух человек
Владимир РОМАНЕНКО
Из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажного здания в Ефремове извлекли живыми двух человек

Из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажного здания в Ефремове извлекли живыми двух человек

Фото: СОЦСЕТИ

Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области удалось вытащить живыми двух человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спецслужбы.

Причиной обрушения части пятиэтажного здания стал взрыв газа. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств.

Всего на данный момент известно о шести пострадавших, четверо из которых госпитализированы. При этом путь человек погибли.

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