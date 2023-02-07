Международные резервы России выросли на 15 млрд долларов в январе 2023 года

Международные резервы России за январь 2023 года выросли до 597,035 млрд долларов Фото: REUTERS

Международные резервы России за январь 2023 года выросли на 15,046 млрд долларов до 597,035 млрд долларов, что на 2,59% превышает показатели на начало года. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

1 февраля 2022 года международные активы России составляли 630,207 млрд долларов.

Международные резервы состоят из высоколиквидных иностранных активов в распоряжении ЦБ и правительства России.

Напомним, юридическая служба Совета Евросоюза сообщила, что блок имеет полномочия временно задействовать не менее 33,8 миллиарда евро активов российского Центрального банка, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

Активы Центрального банка России были официально заморожены Европейским союзом в рамках жестких санкций, которые были введены в отношении РФ практически сразу же после начала российской военной спецоперации в Украине.

Ранее начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил изъятие замороженных российских активов для восстановления Украины. Дипломат отметил, что этот вопрос поднимают почти во всех европейских странах и иных государствах на повестке дня. Тем не менее, он убежден, что необходимо принимать подобное решение с учетом Всеобщей декларацией прав человека.