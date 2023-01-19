Глава МИД Швейцарии не исключил возможность восстановления Украины за счет изъятых активов России

Глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что изъятие российских активов должно происходить с учетом Всеобщей декларацией прав человека Фото: REUTERS

Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил изъятие замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом он сказал в интервью Швейцарскому радио и телевидению.

По его словам, замороженные активы России, "нельзя полностью исключить, это важный источник финансов. Агрессор должен устранить нанесенный ущерб, данный принцип остается в силе. Но нужно действовать в правовых рамках. В настоящее время в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств", - сказал политик.

Дипломат отметил, что этот вопрос поднимают почти во всех европейских странах и иных государствах на повестке дня. Тем не менее, он убежден, что необходимо принимать подобное решение с учетом Всеобщей декларацией прав человека.

"Не будем забывать, что право собственности - это право человека", - добавил Кассис.

Политик также заявил, что тема сейчас обсуждается в ООН. Швейцария поддерживает свзь по вопросу использования активов с ЕС и странами Группы семи.

Напомним, Еврокомиссия (ЕК) заявила, что не может использовать замороженные активы Центробанка РФ ввиду действия международного принципа государственного иммунитета. Вместо конфискации активов ЦБ предлагается учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

Также уточняется, что ЕК не располагает информацией о том, сколько активов и в банках каких стран они хранятся. В связи с этим не представляется на данный момент возможным оценить количество ликвидных резервов, прибыль которых можно будет направить на восстановление Украины.