Биофизики МФТИ разработали новый метод лечения аритмии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Метод лечения аритмии при помощи имплантации стволовых клеток, доставленных к пораженным участкам сердца на микроносителях, разработали биофизики лаборатории экспериментальной и клеточной медицины Московскго физико-технического института (МФТИ). Об этом «Газете.Ru» сообщило Министерство образования и науки.

Как сообщается, одной из причин аритмии являются шрамы и рубцы на сердце, возникающие из-за инфарктов или ишемий. Они ухудшают прохождение электрических импульсов через сердце. На сегодняшний день одним способом лечения аритмии считается радиочастотная катетерная абляция, то есть «выжигание» очага аритмии, используя электрический ток высокой частоты.

Эксперты решили разработать способ, дающий возможность восстановить поврежденные ткани без какого-либо хирургического вмешательства.

«Взяли отдельное волокно определенного состава и “посадили” на него стволовую клетку. Важно, что клетка также была на определенном этапе своего развития и превращения в кардиомиоцит. Направив такой микроноситель к сделанному на выращенной ткани рубцу, мы стали ждать ... Выяснилось, что приживается», - рассказал заведующая лабораторией экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Валерия Цвелая.

Сейчас ученые проверяют эффективность этой технологии на целых органах и животных.

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