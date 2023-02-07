Названы способы быстро избавиться от насморка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-пульмонолог НМИЦ ТИО им.ак.В.И.Шумакова Вера Яковлева рассказала в беседе со «Спорт экспресс», что вылечить насморк поможет полноценный сон и отдых, а также здоровое питание и пища, которая богата витаминами.

«Как говорится, если насморк лечить - пройдет за неделю, если нет - за семь дней. Чем проще метод лечения в данном случае - тем более он эффективен», - заявила специалист.

Яковлева отметила, что медикаментозное лечение зависит от особенностей организма человека, а при чрезмерной отечности слизистой необходимо использовать сосудосуживающие и антигистаминные препараты.

«Очень хороший эффект дает промывание полости носа раствором соли. Подойдут как готовые препараты, так и приготовленные самостоятельно», - уточнила она.

Медик заявила, что не стоит заниматься самолечением при некоторых симптомах, среди которых температура, головная боль, «распирание» в лицевых костях черепа, боль в ушах или глазах. «Нужно обязательно обратиться к лору. Врач определит с чем связаны симптомы и подберет подходящее лечение», - рассказала эксперт.