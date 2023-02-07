Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 20:41

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации "Московская Хельсинская группа"

Причину блокировки сайта МХГ Роскомнадзор пока не уточняет
Владимир РОМАНЕНКО
Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации "Московская Хельсинская группа"

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации "Московская Хельсинская группа"

Фото: REUTERS

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) на территории России. На это обратило внимание агентство ТАСС, ссылаясь на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Согласно данным сервиса ведомства, 7 февраля был ограничен доступ к сайту mhg.ru. Причины блокировки не указаны. ТАСС обратился за комментарием в Роскомнадзор.

Напомним, 25 января 2023 года в Мосгорсуде прошло заседание по иску Минюста, касающееся нарушений правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ). Основной претензией к старейшей правозащитной организации стало то, что она имеет региональный статус, однако вела работу по всей территории Российской Федерации.

Сопредседатель МХГ Валерий Борщев, комментируя решение о ликвидации организации, заявил о том что Мосгорсуд этим решением ударил по всему мировому движению правозащитников, так как Московская Хельсинкская группа была старейшей организацией такого рода, и консолидировала других правозащитников в России.

МХГ была основана в 1976 году, с целью надзора за исполнением Хельсинкских гуманитарных соглашений 1975 года, которые посвящены соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и прав и свобод человека.