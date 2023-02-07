Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации "Московская Хельсинская группа" Фото: REUTERS

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) на территории России. На это обратило внимание агентство ТАСС, ссылаясь на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Согласно данным сервиса ведомства, 7 февраля был ограничен доступ к сайту mhg.ru. Причины блокировки не указаны. ТАСС обратился за комментарием в Роскомнадзор.

Напомним, 25 января 2023 года в Мосгорсуде прошло заседание по иску Минюста, касающееся нарушений правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ). Основной претензией к старейшей правозащитной организации стало то, что она имеет региональный статус, однако вела работу по всей территории Российской Федерации.

Сопредседатель МХГ Валерий Борщев, комментируя решение о ликвидации организации, заявил о том что Мосгорсуд этим решением ударил по всему мировому движению правозащитников, так как Московская Хельсинкская группа была старейшей организацией такого рода, и консолидировала других правозащитников в России.

МХГ была основана в 1976 году, с целью надзора за исполнением Хельсинкских гуманитарных соглашений 1975 года, которые посвящены соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и прав и свобод человека.