Совфед и Госдума хотят обратиться к парламентам мира из-за американских биолабораторий

Парламентарии РФ решили попросить помощи у зарубежных коллег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в эфире телеканала «Вместе РФ» заявил, что Совфед и Госдума 15 февраля 2023 года вполне могут обсудить обращение к парламентам мира о деятельности биолабораторий США.

По его словам, текст подобного заявления уже находится на стадии окончательно проработки.

"Эта инициатива нашей парламентской комиссии, и мы планируем предложить реализовать (её) в виде обращения к парламентам мира на уровне палат Федерального собрания", - подчеркнул он. Политик считает, что зарубежные страны должны поддержать РФ, ведь тайная военно-биологическая активность Пентагона может угрожать не только Москве, но и всей планете.

Ранее в ГД заявили о том, что будут подробно раскрывать и расследовать тему американских биолабораторий и тщательно следить за их деятельностью (причем не только на территории стран СНГ, но и в целом по всему миру).

На днях в ходе заседания парламентской комиссии РФ по расследованию военно-биологической деятельности США американский ученый Джеффри Сакс публично поддержал озабоченности Москвы по поводу деятельности американских биолабораторий. Также он подчеркнул, что его шокируют то обстоятельство, что в лабораториях США на Украине проводились тайные опыты, связанные с коронавирусом.

"В любой ситуации, когда какие-то потенциально опасные и секретные действия происходят на границе с РФ, любые подозрения являются обоснованными. Как показала нам ситуация с пандемией COVID, там происходит очень много опасного", - пояснил ученый с мировым именем.