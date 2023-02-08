Байден пообещал перейти к решительным действиям против Китая, если Пекин будет угрожать суверенитету США

Байден выступил с жестким антикитайским заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон ведет соперничеством с Китаем и будет отвечать на любые недружественные действия со стороны Пекина. Кроме того, Байден дал понять, что Соединенные Штаты готовы к крайне жестким шагам в случае, если действия КНР (Китайской Народной республики) начнут каким-либо образом угрожать суверенитету США.

С соответствующим заявлением действующий американский лидер выступил 8 февраля 2023 года в своем традиционном ежегодном послании к Конгрессу США, которое в прямом эфире транслировалось основными телеканалами Соединенных Штатов.

"Штаты будут действовать решительно, если шаги Китая будут угрожать суверенитету страны", - пояснил Байден в своем большом выступлении перед конгрессменами.

Кроме того, президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты в настоящее время настроены на работу с Китаем – там, где это возможно. Хотят конкурировать с ним, но не хотят конфликтовать.

Также Байден полагает, что "уверенная победа над Китаем в конкурентной борьбе сплотит США" (любой иной сценарий развития событий американский лидер в принципе не допускает).

Данные громкие заявления Байдена прозвучали на фоне недавнего скандала вокруг китайского разведывательного шара, который на протяжении нескольких дней находился в воздушном пространстве США. В итоге по решению американского президента шар был успешно сбит. Власти Китая, между тем, называют шар обычным гражданским объектом (климатическим зондом) и считают крайне неоправданным задействование боевой авиации для уничтожения аэростата.