Небензя назвал важнейшее условие завершения украинского кризиса

Василий Небензя выступил с важным заявлением о ходе российской военной спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине не завершится до тех пор, пока Запад не прекратит вести "прокси-войну" против Российской Федерации. С таким важным политическим заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН (Организации объединенных наций) Василий Небензя в ходе пресс-конференции со своим сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

По мнению Небензи, сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Запад, поставляя оружие Украине и оказывая киевскому националистическому режиму масштабную финансовую поддержку, фактически ведет против РФ так называемую "прокси-войну" (другими словами - "войну по договоренности").

Небензя акцентировал внимание на то, что данная "прокси-война" ведется западными государствами "руками бедных украинцев", которые фактически вынуждены умирать не за собственные национальные интересы, а исключительно за интересы "коллективного Запада".

При этом перспективы достижения мира путем демократических переговоров, как полагает высокопоставленный российский дипломат, вполне реальны, однако для их реализации необходима политическая воля Запада и Киева. Пока же западные страны и подконтрольное им украинское руководство настроены на ведение "прокси-войны" против РФ "до последнего украинца", добавил Небензя.

Российская военная спецоперация на Украине была начата 24 февраля 2022 года. Решение о начале СВО принял лично президент РФ Владимир Путин. В своем обращении к нации он подробно перечислил основные цели и задачи, которых должна добиться Россия по итогам специальной военной операции. Речь, в частности, идет о полной денацификации и демилитаризации Украины. Кроме того, важнейшей целью СВО также является защита мирного населения народных республик Донбасса от многолетнего геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и украинских неонацистских формирований.