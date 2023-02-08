Больше половины россиян признались, что проводят мало времени с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Современный ритм вынуждает много работать и часто это делается в ущерб семье. Аналитики жилого кластера юности и здоровья «СОЮЗ» провели опрос среди россиян и оказалось, что 60% редко проводят время с детьми.

Решить этот вопрос мог бы спорт, уверены респонденты, так как совместные спортивные тренировки укрепляют семейные узы (четверть опрошенных).

Тех, кто имеет возможность проводить с детьми каждый вечер, оказалось всего 28%. Еще 12% отметили, что регулярно выделяют время для игр, но не так часто, как хотелось бы.

22% родителей полагают, что на эти цели есть друзья, а родители заняты более важными делами. Тех, кто почти не имеет возможности контактировать с детьми, оказалось совсем немало: 17% — почти не видят детей, 12% — видят только на выходных, а 9% вовсе загружены настолько, что редко могут проводить время с родными.

Таковы результаты опроса, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Тем временем, психолог Александра Миллер назвала в беседе с ФАН несколько фраз, которые недопустимо использовать в разговоре со своими детьми.

Специалисты призывают родителей более внимательно относиться к детям. Важно не только не использовать токсичные фразы, но и избегать насилия в еде. Проявление избирательности в пище – это нормально, поскольку ребенок растет, его вкусовые предпочтения меняются естественным образом, как и обмен веществ, пишет Москва 24.

Что касается уроков, то специалисты отмечают - не стоит давить на ребенка и, тем более, повышать на него голос. Родитель не обязан каждый день «стоять над душой», передает "360".