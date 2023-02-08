Терапевт Чиркова назвала мясо самым тяжелым продуктом для пищеварения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие блюда вызывают чувства тяжести, порой даже приходится прибегать к лекарственным препаратам, чтобы помочь пищеварению.

Врач-терапевт Ольга Чиркова назвала продукт, который сильнее время перегружает организм - это мясо. Особенно сложно пищеварительной системе справиться с жареным и жирным продуктом.

Причина в том, что жир препятствует нормальной работе ЖКТ. В итоге пища дольше находится в желудке, а это запускает гнилостные процессы и выработку токсинов.

- На расщепление мяса требуется много энергии. А если заесть все это жареной картошкой, результат будет еще печальнее. Ко всему прочему добавиться вздутие, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Например, свинина богата витаминами группы В и другими полезными веществами, однако в ряде случаев это мясо может нанести серьезный вред организму, предупредила эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина. Плохо обработанное мясо содержит болезнетворные микроорганизмы, пишет ФАН.

Еще один вредный продукт – это салат. Но речь идет не про овощи, а многокомпонентные продукты, заправленные майонезом.