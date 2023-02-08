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НовостиЗдоровье8 февраля 2023 7:01

Терапевт Чиркова назвала мясо самым тяжелым продуктом для пищеварения

Частое его употребление перегружает ЖКТ
Елена АКИМОВА
Терапевт Чиркова назвала мясо самым тяжелым продуктом для пищеварения

Терапевт Чиркова назвала мясо самым тяжелым продуктом для пищеварения

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие блюда вызывают чувства тяжести, порой даже приходится прибегать к лекарственным препаратам, чтобы помочь пищеварению.

Врач-терапевт Ольга Чиркова назвала продукт, который сильнее время перегружает организм - это мясо. Особенно сложно пищеварительной системе справиться с жареным и жирным продуктом.

Причина в том, что жир препятствует нормальной работе ЖКТ. В итоге пища дольше находится в желудке, а это запускает гнилостные процессы и выработку токсинов.

- На расщепление мяса требуется много энергии. А если заесть все это жареной картошкой, результат будет еще печальнее. Ко всему прочему добавиться вздутие, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Например, свинина богата витаминами группы В и другими полезными веществами, однако в ряде случаев это мясо может нанести серьезный вред организму, предупредила эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина. Плохо обработанное мясо содержит болезнетворные микроорганизмы, пишет ФАН.

Еще один вредный продукт – это салат. Но речь идет не про овощи, а многокомпонентные продукты, заправленные майонезом.