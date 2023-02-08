Юрист Хаминский предупредил об опасности оплаты с помощью QR-кодов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оплата товаров по QR-кодам постепенно из магазинов перекочевала в Сеть и теперь это один из популярных способов расчетов в интернет-магазинах. Но данный способ может таить в себе опасности, прежде всего из-за мошенников.

Они уже продумывают технологии, как через QR можно завладеть персональной информацией россиян.

Юрист Александр Хаминский рассказал, что опасность кроется в том, что мошенники получают доступ к банковским картам жертв и оттуда списывают средства. Делается это через подмену реквизитов.

- В QR-коде может быть прошит номер счета подставной фирмы, индивидуального предпринимателя или самозанятого. А в нем кроется вирус, и когда человек открывает ссылку, устройство может стать уязвимо, - говорит юрист NEWS.ru.

Дальнейшие действия развиваются по разным сценариям: или человек совершает невозвратный платеж или становится заложником обязательств и с его карты списываются регулярно небольшие суммы.

Часто фальшивые QR-коды можно встретить не только в магазинах. Чтобы завлечь как можно больше жертв в свои сети, преступники часто рассылают коды под прикрытием лотерей или мер соцподдержки. Людей призывают отсканировать QR, чтобы узнать подробнее о полагающихся льготах. Но реальная картина оказывается совсем иной.

Защитить себя можно только трезво осознавая, что бесплатный сыр бывает исключительно в мышеловке.

Низкая цена тоже должна стать поводом насторожиться.

- Ничего не покупайте у неизвестных продавцов, особенно если расчет происходит неконтролируемым способом, — подытожил Хаминский.

Ранее проблемой озаботился Центробанк. В ЦБ недавно выявили схему с использованием новых технологий оплаты. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред ЦБ Герман Зубарев.