Между правительством Тюменской области и фондом «Круг добра» подписано соглашение о сотрудничестве

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Соглашение о взаимодействии подписали глава региона Александр Моор и председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

«Экспертным советом фонда удовлетворены все заявки на дорогостоящие лекарства для тюменских детей. Это огромная поддержка для семей и совершенно другое качество жизни для этих ребятишек. Спасибо вам за участие в их судьбе», – обратился Александр Моор со словами огромной благодарности к Александру Ткаченко во время подписания соглашения.

Губернатор пояснил, что с июня 2021 года, когда фонд начал свою работу, его подопечными стал 71 юный житель Тюменской области. За счет ресурсов фонда маленьких тюменцев обеспечивают лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по 14 заболеваниям. Среди них и дети, например, с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

«Дети – самая высокая ценность. Замечательный труд тюменских врачей и личное внимание губернатора являются гарантией того, что ребята с редкими заболеваниями получат помощь. Еще до создания фонда «Круг добра» регион изыскивал средства, чтобы покупать для них дорогостоящие лекарства. Наш фонд – это инструмент, который по указу президента России берет на себя такие обязательства. Самое главное – мы формируем запас лекарств в регионе, чтобы при появлении нового ребенка с редким заболеванием начать терапию незамедлительно», – сказал протоиерей Александр Ткаченко и выразил уверенность, что в результате реализации подписанного соглашения ускорятся поставки лекарственных препаратов и увеличится эффективность медицинской помощи детям с редкими заболеваниями.

Власти Тюменской области также поддерживают таких ребят. Среди двухсот пациентов с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, которые получают необходимую лекарственную терапию в регионе, 109 детей. На эти цели из бюджета области израсходовано свыше полутора сотен миллионов рублей.

Помимо этого, за счет средств бюджета Тюменской области детей с сахарным диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы, а ребят с паллиативным статусом – медицинскими изделиями для использования в домашних условиях.

«Мы убедились, что консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Уверен, что подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом «Круг добра» поможет сделать нашу работу более эффективной и оперативной, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями ощущали теплоту, поддержку и внимание к своей судьбе», – отметил Александр Моор.

НАША СПРАВКА:

Фонд «Круг добра» создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году. Основные задачи организации – реализация дополнительного механизма организации и финансирования медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. В их число входят и редкие недуги. Помимо этого «Круг добра» обеспечивает таких детей лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.