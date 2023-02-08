В Кузбассе новые квартиры получили дети-сироты, инвалиды и переселенцы из аварийного жилья

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе 47 семей льготных категорий получили новые квартиры. Четырехэтажный дом для них построили в Мариинске по нацпроекту «Жилье и городская среда». Переселенцам из аварийного жилья предоставили 30 квартир, 8 квартир получили дети-сироты. Еще 9 квартир выделили для многодетных семей, инвалидов и ветеранов боевых действий.

«Это первое новоселье в Мариинске в этом году: в комфортное новое жилье заезжают 47 семей-льготников. До конца года в округе планируется построить еще два дома на 44 и 32 квартиры – здесь же в 5 микрорайоне и в поселке Калининский, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Эти новостройки также предназначены для льготников. Обеспечение жильем в первую очередь социально незащищенных кузбассовцев - приоритет в работе команды правительства региона».

Всего в Кузбассе в этом году планируется построить не менее 30 социальных домов. Они появятся в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Междуреченске, Новокузнецке, Гурьевском, Крапивинском, Мариинском и других районах.