Умер Сергей Столяров, актер из фильма «Завтра была война» Фото: кадр из видео

7 февраля 2023 года в возрасте 60 лет умер актер театра и кино Сергей Столяров, известный своей ролью в фильме «Завтра была война», об этом сообщила «Российская газета».

Сергей Столяров работал в Театре Советской армии, был ведущим телепередачи «Детский час». В кино актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Следствие ведут знатоки», «Цыганское счастье», «Призываюсь весной», «Не забывай» и других.

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля 2023 года в возрасте 73 лет умер актер театра и кино, заслуженный артист России, помощник худрука Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Виктор Цымбал.

Ранее 3 февраля 2023 года в возрасте 88 лет умер французский модельер Пако Рабан.

В публикации отмечалось, что «его смелый выбор материалов, его способ их обработки, его авангардное видение и его творческая свобода повлияли на целое поколение кутюрье».

Уточнялось, что Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Пасайе, в провинции Гипускоа в испанской Стране Басков, его настоящее имя было Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Его мать работала на Кристобаля Баленсиагу.