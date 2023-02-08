Прокуратура Нидерландов заявила о нехватке улик для новых судебных процессов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17, приостановлено за недостатком улик, необходимых для выдвижения новых обвинений по данному делу, об этом сообщила прокуратура Нидерландов.

«Расследование достигло предела своих возможностей, все зацепки исчерпаны. В связи с этим оно приостановлено», - говорится в сообщении.

Отмечалось, что в настоящее время у следствия недостаточно выводов для судебного преследования новых подозреваемых.

Как писал сайт KP.RU, 17 ноября 2022 года суд в Гааге внес приговор по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге» МН-17.

В решение суда указано, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с поля под Первомайским.

Виновными к катастрофе признали россиян Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый Олег Пулатов был оправдан.

В Минобороны РФ заявляли, что Россия непричастна к трагедии. Отмечалось, что ни один ракетный комплекс на момент катастрофы российско-украинскую границу не пересекал.

МИД России подчеркивал, что все обвинение по этому делу строятся на показаниях анонимных свидетелей.

Сергей Лавров указывал, что обвинения в якобы причастности России голословны, а само расследование предвзято и однобоко.