В России стали штрафовать водителей за проезд на «желтый» сигнал светофора Фото: Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

В России суды стали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора, об этом сообщили в «Российской газете».

В статье отмечалось, что несколько месяцев назад Госавтоинспекция информировала о том, что немигающий желтый сигнал светофора запрещает движение.

Журналисты уточнили, что в ситуации, которую рассматривал Мосгорсуд, водитель, выехавший на желтый сигнал, был признан виновным в аварии.

Подчеркнивалось, что похожее решение принял 6-й кассационый суд в отношении водителя, который проехал на желтый сигнал светофора в Уфе.

При этом указывалось, что суд изучил еще показания камер, установленных на перекрестке.

Как писал сайт KP.RU, в правилах ПДД в 2023 году появятся поправки и новации, которые вступят в силу с 1 марта текущего года.

Так, сигвеи, гироскутеры и электросамокаты теперь являются средствами индивидуальной мобильности и лица, управляющие ими, полноценные участники дорожного движения со своими обязанностями.

Отмечалось, что максимальная скорость не должна быть выше 25 км/ч, необходимо ездить по тротуарам и отдавать приоритет пешеходам, а на пешеходном переходе нужно спешиваться. Кроме того, с 14-летнего возраста разрешается ехать в крайнем правом ряду, но исключительно по дорогам со скоростным ограничением 60 км/час.

Также у водителей появится возможность показать инспектору ДПС документы в электронном виде.

Как уточнялось, речь шал о приложении «Госуслуги.Авто», которое сгенерирует QR-коды с водительскими удостоверениями. Таким образом, с 1 марта 2023 года возможно будет ездить без водительского удостоверения, а инспектору показывать вместо него QR-код.