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НовостиПолитика8 февраля 2023 14:59

Шольц встретится с Зеленским в Париже 8 февраля 2023 года

В Париже пройдет трехсторонняя встреча
Сергей ГАПЧУК
Шольц встретится с Зеленским в Париже 8 февраля 2023 года

Шольц встретится с Зеленским в Париже 8 февраля 2023 года

Фото: REUTERS

8 февраля 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц направится в Париж, где у него запланирована встреча с Зеленским, об этом сообщил новостной портал телеканала NTV.

«В среду вечером канцлер Олаф Шольц вылетает в Париж, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном», - написал портал со ссылкой на источники в германском правительстве.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года Зеленский в ходе своего визита в Париж проведет встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Телеканал BFMTV указывал, что Зеленский полетит во Францию сразу после визита в Великобританию.

Также сегодня Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с Сунаком. Уточнялось, политики обсудят поддержку Украины со стороны Британии, в частности передачу военной техники и долгосрочную помощь Киеву.