ЕС предоставит Турции и Сирии 6,5 млн евро после землетрясений
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ЕС намерен предоставить Турции и Сирии 6,5 миллионов евро экстренной поддержки после произошедших землетрясений, об этом говорится в релизе Еврокомиссии.
«После нескольких землетрясений в Турции и Сирии ранее на текущей неделе Европейский союз предоставит дополнительную экстренную помощь обеим странам через Механизм гражданской защиты ЕС, а также экстренную гуманитарную помощь на сумму 6,5 миллионов евро», - отмечается в сообщении.
Согласно документу, «первоначальные» 3,5 миллиона евро будут выделены Сирии, чтобы помочь нуждающимся получить доступ, в том числе, к убежищам, воде, средствам гигиены, а также для поддержания поисково-спасательных операций.
Первоначальные 3 миллиона евро для Турции будут предоставлены «для поддержания усилий по реагированию» на последствия землетрясения в стране.
Как писал сайт KP.RU, в ночь на 6 февраля 2023 года произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение и превратило в руины тысячи построек в десяти провинциях Турции и северных районах Сирии.
Отмечалось, что землетрясение в южной провинции Кахраманмараш унесло жизни более 8,5 тысяч жителей Турции, пострадали почти 50 тысяч человек. В городе, который стал эпицентром катастрофы, практически не осталось целых зданий.
В Сирии в результате землетрясения погибло более 1,2 тысячи человек. В стране уже третий день продолжаются поисково-спасательные работы.
Телеканал CNN продемонстрировал кадры спасения новорожденной девочки на северо-западе Сирии.
Уточнялось, что младенца обнаружили во время разборов завалов рядом с матерью. По всей видимости, малышка появилась на свет во время землетрясения, потому что пуповина, которой она была связана с матерью, не была перерезана.