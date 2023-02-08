ЕС предоставит Турции и Сирии 6,5 млн евро после землетрясений Фото: REUTERS

ЕС намерен предоставить Турции и Сирии 6,5 миллионов евро экстренной поддержки после произошедших землетрясений, об этом говорится в релизе Еврокомиссии.

«После нескольких землетрясений в Турции и Сирии ранее на текущей неделе Европейский союз предоставит дополнительную экстренную помощь обеим странам через Механизм гражданской защиты ЕС, а также экстренную гуманитарную помощь на сумму 6,5 миллионов евро», - отмечается в сообщении.

Согласно документу, «первоначальные» 3,5 миллиона евро будут выделены Сирии, чтобы помочь нуждающимся получить доступ, в том числе, к убежищам, воде, средствам гигиены, а также для поддержания поисково-спасательных операций.

Первоначальные 3 миллиона евро для Турции будут предоставлены «для поддержания усилий по реагированию» на последствия землетрясения в стране.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 6 февраля 2023 года произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение и превратило в руины тысячи построек в десяти провинциях Турции и северных районах Сирии.

Отмечалось, что землетрясение в южной провинции Кахраманмараш унесло жизни более 8,5 тысяч жителей Турции, пострадали почти 50 тысяч человек. В городе, который стал эпицентром катастрофы, практически не осталось целых зданий.

В Сирии в результате землетрясения погибло более 1,2 тысячи человек. В стране уже третий день продолжаются поисково-спасательные работы.

Телеканал CNN продемонстрировал кадры спасения новорожденной девочки на северо-западе Сирии.

Уточнялось, что младенца обнаружили во время разборов завалов рядом с матерью. По всей видимости, малышка появилась на свет во время землетрясения, потому что пуповина, которой она была связана с матерью, не была перерезана.