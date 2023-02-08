Число жертв землетрясений в Турции превысило 9 тысяч человек Фото: REUTERS

Число жертв землетрясений в Турции превысило 9 тысяч человек, ранения получили более 52 тысяч, об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057, ранены 52 979 человек», - заявил Эрдоган.

Как писал сайт KP.RU, ранее 8 февраля Эрдоган, что число жертв мощнейших землетрясений в Турции превысило 8,5 тысяч, ранены 49 133. Кроме того, он уточнял, что в пострадавших провинциях обрушились 6 444 здания.

6 февраля 2023 года Вооруженные силы Турции объявили о создании специального воздушного коридора для доставки спасателей из других стран в зону землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны.

О своей готовности направить поисково-спасательные отряды объявили Азербайджан, Польша, Болгария, Иран, а также Россия.

Уточнялось, что МЧС России сообщило о том, что два самолета Ил-76 со спасателями готовы к вылету в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Напомним, в ночь на понедельник, 6 февраля 2023 года землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно привело к разрушению многих городов, а его толчки были слышны в других странах.