Захарова: Россия неоднократно заявляла о вовлеченности США и НАТО в подрыв газопровода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице d Telegram-канале прокомментировала публикацию о причастности США и Норвегии к подрыву газопроводов «Северный поток».

Захарова в краткой форме пересказала статью журналиста Херша, согласно которой приказ о теракте отдал Байден, руководил всем советник по нацбезопасности Салливан, взрывчатку положили водолазы спецслужб США.

«Позицию России о вовлечённости США и НАТО мы озвучивали неоднократно», - написала Захарова.

Дипломат отметила, что «они этого и не скрывали, бахвалясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы».

Она подчеркнула, что регулярно отмечалось нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нём России.

«На все эти факты теперь должны комментировать в Белом доме», - заявила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш обнародовал очередные сенсационные материалы.

Херш заявил, что российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны по прямому указанию администрации Джо Байдена.

Он подчеркнул, что операцию готовили и провели американские военные и спецслужбы при помощи коллег из Норвегии.

18 ноября 2022 года шведская прокуратура и служба безопасности сообщили, что произошедшие 26 сентября 2022 года на дне Балтийского моря взрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стали результатом «грубой диверсии».

Напомним, что подрыв газопроводов произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами.