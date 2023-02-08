ЕС рассматривает возможность инвестирования активов ЦБ России для восстановления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕС рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

«Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины», - заявил еврочиновник.

Он уточнил, что есть определенные юридические обязательства, то режим санкций, а не конфискации.

Чиновник подчеркнул, что режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года зампредседателя Еврокомиссии Юрова сообщила, что ЕС рассматривал возможность конфискации замороженных активов Банка России.

Она отмечала, что возможно, есть вариант, который будет соответствовать международным правилам.

Юрова указывала, что в ЕС изучают возможность использования этих активов для нужд Украины.

4 февраля 2023 года США впервые направили на помощь Украине активы, конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева.

Как сообщалось, Малофеев был включен в санкционный список США в апреле 2022 года за действия, якобы направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. В одном из банков США предприниматель хранил более 5 млн долларов.