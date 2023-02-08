Кардиолог Халилуллин призвал обращать внимание на одышку и боль в груди, чтобы избежать проблем с сердцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Тимур Халилуллин назвал признаки, которые сигнализируют о сбоях в работе сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих лет остаются основной причиной смертей в мире, но часто эти проблемы на начальных этапах не замечаются.

Первые тревожные звоночки – когда пациенты жалуются на снижение физической активности, появляется одышка при нагрузке. Но если прекратить деятельность, то довольно быстро дыхание стабилизируется.

- Сжимающие боли за грудиной, жжение в груди и ощущение тяжести. Как правило, они тоже связаны с выполнением физической нагрузки, - говорит кардиолог «Спорт-экспрессу».

Если после прекращения активности боль проходит в течении 10 минут, значит есть повод отправиться к врачу.

Еще один тест на работу главного органа – это перепады температур. Пациенты могут жаловаться на появление неприятных ощущений при выходе из теплого помещения на холод.

- О поздних сроках заболевания скажет одышка, которая появляется даже в покое, отеки, скачки веса и артериального давления, - отметил кардиолог.

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