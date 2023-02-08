Сунак объявил, что танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте 2023 года Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал поставку основных боевых танков Challenger 2 на Украину в марте 2023 года.

«Британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте», - объявил Сунак.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года Зеленский прибыл в Лондон для встречи премьер-министром Великобритании Сунаком.

Уточнялось, что политики обсудят поддержку Украины со стороны Британии, в частности передачу военной техники и долгосрочную помощь Киеву.

Как отметили, Сунак намерен предложить Зеленскому помощь в обучении украинских военнослужащих, в том числе пилотов истребителей.

Напомним, военные Великобритании обучили 10 тысяч украинских военнослужащих и планируют обучить еще 40 тысяч в 2023 году.

14 января 2023 года сообщалось, что Британия намерена передать Украине 14 танков Challenger 2 уже в ближайшие недели.

Однако, конкретные сроки, когда танки окажутся в распоряжении боевиков Вооруженных сил Украины не разглашались.