Посольство России предупредило о последствиях для всего мира в случае поставок Лондоном истребителей Киеву Фото: REUTERS

Поставки Британией истребителей киевскому режиму приведет к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства РФ в Лондоне.

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира», - указала дипмиссия.

Как писал сайт KP.RU, 26 января 2023 года Зеленский попросил генсека НАТО Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.

Он заявил, что должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно - должны расширять и сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины.

8 февраля 2023 года Зеленский прибыл в Лондон и выступил в парламенте, попросив у него боевые самолеты. При этом он в ходе выступления подарил парламентариями летный шлем.

Он сказал, «обращаюсь к вам и всему миру с очень важными словами: боевые самолеты для Украины».

Подарив шлем британскому парламенту, Зеленский выразил надежду, что тот станет символом формирования коалиции по передаче Украине самолетов.