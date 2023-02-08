РФ требует от стран ОБСЕ дать оценку фактам применения боевиками ВСУ химоружия Фото: Алексей БУЛАТОВ

РФ потребовала от стран ОБСЕ дать оценку фактам применения боевиками вооруженных сил Украины химоружия, об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Россия требует от стран ОБСЕ дать категорическую оценку фактам применения ВСУ химоружия в боях близ Артемовска и Соледара», - отметил дипломат.

Гаврилов посоветовал «не говорить потом, что мы вас не предупреждали».

Как писал сайт KP.RU, 25 января 2023 года Гаврилов заявил, что Москва готова к жестким ответным мерам в случае, если американская сторона и страны НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по России.

Дипломат подчеркнул, что если Вашингтон и военный альянс поставят украинской стороне вооружение для нанесения ударов вглубь РФ по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, то это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия.