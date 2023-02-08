Сенатор Клишас: отказ США опровергнуть обвинения в терактах на «Северных потоках» означает признание вины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уклонение Белого дома от судебного разбирательства по обвинению в причастности к терактам на газопроводе «Северный поток» будет означать признание вины, об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Правительство США и лично Байден были обвинены в террористическом акте на «Северном потоке», - написал политик.

Он уточнил, что США назвали обвинение ложью.

Клишас подчеркнул, «посмотрим, подаст ли Белый дом в суд».

По его мнению, «если Белый дом уклонится от судебного разбирательства - это будет признанием вины, несмотря на формальное отрицание, что взрыв на Северном потоке организовало правительство США».

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года Мария Захарова заявила, что «позицию России о вовлечённости США и НАТО мы озвучивали неоднократно».

Дипломат отметила, что «они этого и не скрывали, бахвалясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы».

Она подчеркнула, что регулярно отмечалось нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нём России.

Ранее 8 февраля американский журналист Сеймур Херш обнародовал сенсационные материалы.

Херш заявил, что российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны по прямому указанию администрации Джо Байдена.

Он подчеркнул, что операцию готовили и провели американские военные и спецслужбы при помощи коллег из Норвегии.

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