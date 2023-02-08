Российские ПВО сбили беспилотники на подлете к Бердянску Фото: Александр КОЦ

Система ПВО российских сил обнаружила и уничтожила неустановленные беспилотные летательные аппараты при подлете к Бердянску, об этом сообщила военно-гражданская администрация города в Telegram-канале.

«Сегодня в районе 21:00 расчетами ПВО ВС РФ при подлете к черте города (Бердянска) были замечены и уничтожены неустановленные БЛА, предположительно, разведывательного назначения», - написали в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 14 января 2023 года российские системы ПВО сбили две ракеты, запущенные ВСУ по жилым кварталам Бердянска в Запорожской области.

Сообщалосьь, что упавшие обломки повредили линии электропередачи, дорожное покрытие и окна в нескольких домах.

2 января 2023 года российская ПВО сбила разведывательный беспилотник под Бердянском.

Уточнялось, что в 35 км севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства.

Указывалось, что в результате инцидента никто не пострадал. Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие, заверив, что «небо города Бердянска под надежной защитой наших военнослужащих».