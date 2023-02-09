Bloomberg: страны G7 могут ввести санкции против компаний из Ирана, КНДР и Китая за помощь РФ

Страны "Большой семерки" обсуждают новые санкции против союзников РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны G7 ("Большой семерки") активно обсуждают возможность скорого введения жестких санкций февраля против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за поставок РФ компонентов и технологий, якобы применяемых Москвой в военных целях.

Соответствующую информацию распространило агентство Bloomberg.

Согласно данным журналистов американского издания, новые санкции в отношении стран, которые США называет "ближайшими союзниками России", могут быть введены к 24 февраля нынешнего года - годовщине начала российской военной спецоперации на территории Украины.

Ранее власти Соединенных Штатов Америки публично заявили о том, что они планируют вводить санкции против всех государств, физических лиц или компаний, которые помогают России обходить западные санкции, либо оказывают Москве военную поддержку (и это помогает РФ вести военную спецоперации на территории Украины). В отношении государств проверками будет заниматься Государственный департамент США (является внешнеполитическим ведомством Соединенных Штатов), а проверками физлиц и бизнес-структур займутся чиновники американского Министерства юстиции.