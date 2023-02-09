Основатель Pink Floyd Уотерс уверен, что Россия имела все основания для начала СВО на Украине

Пол Уотерс сделал важное заявление, выступая в ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Pink Floyd Уотерс публично заявил о том, что у России имелись все основания для начала проведения специальной военной операции на территории Украины. По его словам, Запад неправ, когда обвиняет Москву и выступает с резкой критикой действий РФ.

Такие громкие заявления легендарный американский музыкант сделал, выступая на заседании Совбеза ООН (он был приглашен выступить на данном мероприятии по инициативе постоянного представительства РФ при Организации объединенных наций).

"Начало спецоперации России на Украине не было неспровоцированным, и поэтому я осуждаю самым строгим образом также и провокаторов", - подчеркнул Уотерс.

Выступлением Уотерса на Совбезе ООН уже успел публично восхититься заместитель председателя Совета безопасности России, экс-премьер РФ Дмитрий Медведев. По его словам, музыкант, выступив на одной из самых влиятельных международных площадок, фактически разрушил "стену" западной антироссийской пропаганды.

Ранее Уотерс сообщил, что, по его мнению, главным "разжигателем" конфликта на Украине является действующий американский президент Джо Байден. Он полагает, что Байден имеет возможность за несколько минут завершить боевые действия на Украине и поспособствовать заключения мира между Москвой и Киевом, но абсолютно сознательно не делает этого.