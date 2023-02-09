В Европе обсуждают информацию об участии США в подрыве "Северных потоков" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительству Германии стоит расследовать подозрение о причастности США ко взрывам "Северных потоков" после публикации лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша на эту тему, считает лидер этой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

В своем аккаунте в сети микроблогов Twitter немецкий политик сообщил, что правительство ФРГ в обязательном порядке должно инициировать проведение масштабного расследования на основе появившейся публикации.

В немецкой партии ссылаются на то, что известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш публично заявил, что президент США Джо Байден стоит за диверсией на «Северных потоках». При этом, как утверждает Херш, подготовка к подрыву потоков якобы началась войти как минимум за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине.

в американском Белом доме все подобные обвинения называют неправдивыми и несоответствующим действительности.

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявлял о том, что, по его информации, за подрывом "Северных потоков" напрямую стоят "англосаксы". По словам Путина, с помощью подобных незаконных и террористических действий "англосаксы" фактически начинают переходить к прямому уничтожении единой общеевропейской энергетической инфраструктуры.