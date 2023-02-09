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НовостиПолитика9 февраля 2023 0:50

Байден заявил, что угрожал Си Цзиньпину прекращением западных инвестиций, если КНР поддержит действия РФ на Украине

Информацию об этом распространили американские журналисты
Александр КИСЛОВ
Джо Байден сделал важное политическое заявление

Джо Байден сделал важное политическое заявление

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал в телеинтервью, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае прямой и непосредственной поддержки России на Украине.

"Я звонил ему летом, чтобы сказать – это не угроза, просто наблюдение... Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald"s до Exxon", - заявил Байден в интервью телеканалу PBS.

Ранее Байден в ходе своего традиционного ежегодного послания к членам Конгресса США заявил о том, что Соединенные Штаты являются прямым геополитическим конкурентом Китая, однако одержать победу над Пекином Вашингтон должен не на поле боя, а по сугубо дипломатическим каналам.

Согласно официальной информации, американские дипломаты в РФ неоднократно встречаются не только с ними, но, к примеру, и представителями интересов Китая. Вот уже весело тогда будет жить.