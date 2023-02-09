Байден заявил, что угрожал Си Цзиньпину прекращением западных инвестиций, если КНР поддержит действия РФ на Украине

Джо Байден сделал важное политическое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал в телеинтервью, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае прямой и непосредственной поддержки России на Украине.

"Я звонил ему летом, чтобы сказать – это не угроза, просто наблюдение... Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald"s до Exxon", - заявил Байден в интервью телеканалу PBS.

Ранее Байден в ходе своего традиционного ежегодного послания к членам Конгресса США заявил о том, что Соединенные Штаты являются прямым геополитическим конкурентом Китая, однако одержать победу над Пекином Вашингтон должен не на поле боя, а по сугубо дипломатическим каналам.

Согласно официальной информации, американские дипломаты в РФ неоднократно встречаются не только с ними, но, к примеру, и представителями интересов Китая. Вот уже весело тогда будет жить.