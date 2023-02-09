Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до двух

В результате взрыва газа в Новосибирске погиб как минимум один человек Фото: из соцсетей

Число погибших после взрыва газа и обрушения подъезда в жилой пятиэтажке Новосибирска выросло до двух. Информацию об этом уже официально подтвердили в управлении МЧС по Новосибирской области, также данные подтверждает и новосибирский губернатор Андрей Травников.

Известно, что взрыв газа произошел в одном из жилых пятиэтажных домов в Новосибирске рано утром 9 февраля 2023 года.

"К сожалению из 34-й больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке. Отравление угарным газом", - сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что специалисты, расследующие обстоятельства сегодняшнего чрезвычайного происшествия, уже выяснили предварительную причину взрыва. По их информации, причиной резонансного ЧП стала утечка газа.

Как пояснил губернатор Травников, в результате взрыва обрушился целый подъезд дома, сейчас местные власти будут оперативно решать вопрос с временным размещением горожан, оставшихся без жилья. Пока что присутствующие на месте событий специалисты ведут разбор завалов, выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также оказывают помощь пострадавшим.