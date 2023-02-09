Небензя: поставка даже 300 современных западных танков не поможет киевскому режиму

Василий Небензя сделал важное политическое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации Объединенных наций рассказал о том, что отправка Украине западных танков является бесполезной. Он пояснил, что поставка нескольких сотен единиц иностранной техники совершенно точно не поможет Киеву.

"100, 200, 300 новых танков погоды, что называется, не сделают", - пояснил высокопоставленный российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН, состоявшегося вечером 8 февраля 2023 года.

Небензя также публично заявил о том, что полная и безоговорочная победа России в специальной военной операции на Украине является бесспорной, одержать военную победу над РФ Киев в принципе не способен даже при всей западной военной помощи.

Ранее в Кремле выступили с похожим заявлением. Так, в частности, по словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, западные танки и другое вооружение, поставляемое на Украину, "горит и будет гореть". По мнению представителя Кремля, действия "коллективного Запада" под руководством Соединенных Штатов по "накачиванию" Украины современными видами мощных вооружений лишь откладывают победное завершение российской спецоперации, но кардинально ситуацию совершенно точно не меняют.

Вскоре после данного заявления Пескова губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что власти региона готовы ввести солидные денежные выплаты для военных за уничтожение поставляемых Западом Киеву современных боевых танков (речь, в частности, идет о немецких танках Leopard и американских танках Abrams).