Число погибших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч человек

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля нынешнего года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 12 тысяч 391 человека. Официальную информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Также достоверность этих данных подтвердил и заместитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фуат Октай.

Отмечается, что количество погибших в результате землетрясения 6 февраля 2023 года в Турции, по состоянию на утро четверга уже превысило 12 тысяч человек, передает местное агентство Anadolu со ссылкой на AFAD и заявление Октая. Ранее сообщалось о 9057 жертвах и почти 53 тысячи раненых.

Ранее стало известно о том, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести всеобщие выборы в Турции 14 мая нынешнего года, несмотря на прошедшее в стране разрушительное землетрясение. Соответствующую информацию распространило информагентство Bloomberg. По его данным, в команде Эрдогана на 100 процентов уверены, что к концу весны текущего года нормальная жизнь в стране будет восстановлена в полном объеме, а все последствия невероятно мощного землетрясения будут ликвидированы. Кроме того, как отмечают инсайдеры Bloomberg в команде Эрдогана, перенос выборов сейчас мог бы лишь вызвать панику у жителей страны. а турецкий лидер наоборот видит своей задачей сохранение социальной стабильности в своей стране.