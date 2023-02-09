Аналитики назвали средний уровень зарплаты для оформления ипотеки в разных регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики финансового маркетплейса назвали средний уровень заработной платы, которая нужна для приобретения квартиры в ипотеку в разных российских регионах России. Для этого специалисты вычислили средний ежемесячный платеж на основе данных о средней стоимости новостроек, предоставленный Росстатом. Результаты привел RT.

Как выяснили эксперты «Сравни», в рейтинг российских регионов по наибольшему заработку для покупки квартиры в ипотеку, вошли Москва - 301 074 рублей, Санкт-Петербург - 193 417 рублей, а также Ленинградская область - 162 844 рублей.

Меньше всего для покупки квартиры в ипотеку зарабатывать нужно в Кабардино-Балкарской Республике - 29 095 рублей в месяц. В тройку также вошли Дагестан - 37 803 рублей и Карачаево-Черкесская Республика - 38 818 рублей.

Уточняется, что в Москве 1 кв. м в среднем стоит 367,1 тысяч рублей, поэтому новостройку площадью 50 кв. м можно купить в среднем за 18,3 млн рублей. Для кредита нужен будет первоначальные взнос в 2,7 млн рублей, а при ипотеке на 25 лет по ставке 8% годовых, платеж будет 120,4 тысяч рублей в месяц.

Специалист по банковскому сектору, партнёр компании «Евабета Россия» Сергей Григорян ранее назвал мифы о кредитах. Как писал Life.ru, специалист отметил миф о том, что банки охотнее выдают кредиты заемщикам с нулевой кредитной историей.

Тем временем, учредитель ассоциации ипотечных брокеров эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в интервью телеканалу «360» заявил, что повышение ставки по ипотеке снизит вероятность «пузыря» на российском кредитном рынке.