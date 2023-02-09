Назван главный источник риска утечки данных в компании Фото: REUTERS

Руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский в беседе с Lenta.Ru назвали сотрудников компаний, имеющих доступ к базам данным, одним из главных источников риска утечки, отметив, что больше половины конфиденциальной информации попадают в интернет именно из-за бывших работников.

«Важно понимать, что нельзя построить сбалансированную систему защиты, если пренебрегать внутренним нарушителем. И это касается как небольших компаний, так и корпораций с тысячами сотрудников», - сказал он, отметив, что несанкционированный доступ к конфиденциальной данным является «типичным инцидентом, связанным с внутренними угрозами.

Как отметил специалист, есть множество возможностей несанкционированного доступа к корпоративным информации, среди которых он назвал стеганографию аудио- или видеоматериалов, внешние носители и фото экрана рабочего устройства.

По словам Прозоровского, одним из способов решения проблемы может быть пересмотр политики увольнений. «Либо стоит ограничивать или контролировать таких критичных сотрудников-администраторов», - заявил он, предложив также «правило второй руки», когда два работника должны подтверждать критичные действия в системе.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин ранее назвал две причины, из-за которых данные могут попасть в интернет. Как сообщал ОТР, по его словам, это человеческий и технический факторы.

Тем временем, Минцифры РФ подготовил законопроект о введении оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных пользователей. Как писал «Пятый канал», в случае, если организация не обеспечивает безопасность информации, штрафы могут составить до 3% от оборота компании.