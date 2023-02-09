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НовостиЭкономика9 февраля 2023 7:24

Экономист оценил выгодность вклада для малообеспеченных

Экономист Толкачев заявил, что вклады для малообеспеченных будут невыгодны банкам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экономист оценил выгодность вклада для малообеспеченных

Экономист оценил выгодность вклада для малообеспеченных

Фото: pixabay.com

Первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев прокомментировал РИАМО, предложение, внесенное накануне в Госдуме о том, чтобы обязать системно значимые банки с 1 июля следующего года открывать вклады для малообеспеченных граждан.

Согласно предложению максимальный размер денежных средств на вкладе не должен превышать 100 тысяч рублей, а взнос на депозиты можно делать только в рублях. Доходность будет не ниже уровня ключевой ставки плюс один процентный пункт.

По словам Толкачева, такие вклады будут невыгодны банкам. «Это "розничный" бизнес, где большие затраты и сомнительная доходность», - заявил эксперт, уточнив, что при высокой ставке по депозитам в коммерческих банках это будет убытком.

Как заявил эксперт, на первом этапе подобные вклады будут открывать крупнейшие системно значимые банки. Центральный банк РФ должен сделать для них «встречные льготные условия -- например, упрощенный и льготный порядок создания резервов, льготы по отчетности и прочее».

Введение ограниченного размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей предложил ранее Центральный Банк РФ. Как писал «Пятый канал» зампред регулятора Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях комитета Госдумы РФ по финансовому рынку заявил, что речь идет о специальных вкладах для россиян с небольшими зарплатами, доходность которых будет привязана к ключевой ставке.

Тем временем председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT заявила, что в текущем году Центральный банк РФ может возобновить снижение ключевой ставки.