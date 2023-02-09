Экономист оценил выгодность вклада для малообеспеченных Фото: pixabay.com

Первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев прокомментировал РИАМО, предложение, внесенное накануне в Госдуме о том, чтобы обязать системно значимые банки с 1 июля следующего года открывать вклады для малообеспеченных граждан.

Согласно предложению максимальный размер денежных средств на вкладе не должен превышать 100 тысяч рублей, а взнос на депозиты можно делать только в рублях. Доходность будет не ниже уровня ключевой ставки плюс один процентный пункт.

По словам Толкачева, такие вклады будут невыгодны банкам. «Это "розничный" бизнес, где большие затраты и сомнительная доходность», - заявил эксперт, уточнив, что при высокой ставке по депозитам в коммерческих банках это будет убытком.

Как заявил эксперт, на первом этапе подобные вклады будут открывать крупнейшие системно значимые банки. Центральный банк РФ должен сделать для них «встречные льготные условия -- например, упрощенный и льготный порядок создания резервов, льготы по отчетности и прочее».

Введение ограниченного размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей предложил ранее Центральный Банк РФ. Как писал «Пятый канал» зампред регулятора Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях комитета Госдумы РФ по финансовому рынку заявил, что речь идет о специальных вкладах для россиян с небольшими зарплатами, доходность которых будет привязана к ключевой ставке.

Тем временем председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT заявила, что в текущем году Центральный банк РФ может возобновить снижение ключевой ставки.