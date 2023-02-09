СК России заочно обвинил экс-главу Минобороны Украины Гелетею за агрессию против жителей Донбасса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему министру обороны Украины Валерию Гелетею за координацию военной агрессии в отношении жителей Донбасса в 2014 году.

«Задокументированы данные о причастности высокопоставленных должностных лиц Вооруженных сил Украины к преступлениям против мира и безопасности человечества. Заочно предъявлены обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею, которые координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году», – сказано на сайте СК РФ.

Кроме того, ведомство предъявило заочное обвинение командиру 92 отдельной механизированной бригады ВСУ Павлу Федосенко. Как отметили следователи, в ходе расследования уголовного дела были подтверждены факты гибели 700 мирных жителей и ранения не менее 500 человек в тот период, когда Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям республик Донбасса.

Как писал сайт KP.RU, ранее в СК России сообщили, что уничтожением Мариуполя полк «Азов»* занимался по указанию властей Украины.

*Запрещенная в России террористическая организация