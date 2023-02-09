Бренд японской одежды Uniqlo может полностью уйти с российского рынка Фото: Иван МАКЕЕВ

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo, как предполагается, может больше не вернуться на российский рынок.

Свою работу в РФ компания приостановила еще весной 2022 года. Uniqlo расторгла договоры аренды в части торговых центров, а на сворачивание всего бизнеса может уйти несколько месяцев, пишет "Ъ" со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

Уточняется, что об этом уже известно местным сотрудникам бренда. При этом другой источник издания считает, что японский бренд раздумывал над полным уходом из РФ еще осенью прошлого года, но изначально планировалось закрыть только нерентабельные точки.

В прошлом году Uniqlo оставался одним из немногих иностранных брендов одежды, который не "приостановил" работу в России. Однако позже компания "столкнулась с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации". Оказалось, что соцсетях далеко не все оказались согласны, что в нынешних геополитических реалиях "народ России имеет такие же права". Волна пошла по соцсетям - люди требовали бойкотировать компанию и не покупать ее вещи, раз она продолжает работать в России.