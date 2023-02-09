Французский политик Филиппо осудил СМИ Европы за молчание о статье Херша про «Северные потоки» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские СМИ не освещают расследование Сеймура Херша о причастности Вашингтона к подрыву трубопроводов «Северных потоков», потому что не хотят признавать свою зависимость от США и фабрикацию данных о конфликте между Россией и Украиной, об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter.

«Сейчас доказано, что американцы саботировали газопроводы NordStream при пособничестве норвежцев, конкурирующих с русскими по газу: ни слова в СМИ! Ничего!», - написал Филиппо.

Он подчеркнул, что «это раскрыло бы наше полное подчинение и 100% ложное повествование о конфликте!».

Как писал сайт KP.RU, 4 февраля 2023 года Флориан Филиппо рассказал, почему Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят, чтобы Украина была частью Евросоюза.

Он заявил, что членство Украины в ЕС служит американским интересам: вот почему этого хотят Зеленский и Урсула.

Политик подчеркнул, что это подольет масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит европейские страны, которым придется иметь дело с новым коррумпированным и нищим членом.

25 декабря 2022 года Филиппо назвал визит президента Зеленского в США предвестником новой мировой войны.

По его мнению, США просто необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире.