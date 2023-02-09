США ввели санкции против семи граждан России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, введя ограничения против семи физических лиц, сообщило Министерство финансов США.

Как уточняется на сайте ведомства, в санкционный список попали Михаил Истрицкий, Валентин Карягин, Виталий Ковалев, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Валерий Седлецкий и Иван Вахромеев. В американском Минфине обвинили их в незаконной кибердеятельности.

Как писал сайт KP.RU, накануне Великобритания расширила санкционный список по России, внеся в него 15 новых позиций. Так, Лондон ввел ограничительные меры в отношении уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, владельца агентства «Регнум» Сергей Руднов и владельца «Аэростарта» Виктора Мячина.

Санкционные ограничения также были введены в отношении российских оборонных компаний «РТ-комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш» и «Топаз».