Полковник США Макгрегор: Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву на фоне успехов России Фото: REUTERS

НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ, особенно в свете успехов России в этом направлении, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«У России нет никакой опасности, что у них кончатся боеприпасы, оборудование или что-то еще, и они производят отличное оборудование, совершенно новое, во многих случаях оно очень быстро прибывает на фронт", - сказал Макгрегор.

Полковник подчеркнул, что потенциал вооруженных сил России увеличивается каждый день.

Экс-советник отметил, что западные страны грубо просчитались насчет Москвы.

«Русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим, поэтому в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, это нужно прекратить», - заявил Макгрегор.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос о «планах» президента Польши Дуды помочь Киеву захватить Крым.

«Президент Польши хочет, чтобы американские войска вмести с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно», - сказал Макгрегор.

Офицер подчеркнул, что с его стороны это безумие даже говорить о таком. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное.

1 февраля 2023 года Макгрегор заявил, что Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства.

По его мнению, украинское сопротивление рушится. Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо.

27 января 2023 года Макгрегор сказал, что США проигрывают в противостоянии с Россией на фоне украинского конфликта.

Офицер уточнил, что вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией.