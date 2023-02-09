Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет санкций против России Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, десятый по счету пакет санкций против России.

«Россия должна нести ответственность, платить цену… В ближайшие дни мы предложим новый, 10-й пакет санкций», - сообщила Ляйен на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Евросовета Мишелем и Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран ЕС.

Политик уточнила, что пакет будет включать дополнительные экспортные запреты стоимостью более 10 миллиардов евро.

По ее словам, ЕС по просьбе Зеленского расширит санкции против представителей российских СМИ.

Она пояснила, что «санкции затронут политических и военных лидеров, а также пропагандистов».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС разрабатывает десятый пакет санкций, в рамках которого полагает справедливым и законным использовать российские активы для восстановления Украины.

8 февраля 2023 года стало известно, что ЕС рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

16 декабря 2022 года вступил в силу девятый пакет санкций стран ЕС против России.

Как отмечалось, в санкционный список попали семь российских губернаторов, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда; телеведущие Борис Корчевников, режиссер Никита Михалков и другие.