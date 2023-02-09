Политолог назвал цель визита Зеленского в Британию Фото: REUTERS

Кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с Lenta.Ru прокомментировал цель поездки украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию в Лондон, связав данный визит с обсуждением вопроса коррупции.

«В западных демократиях есть небольшая неуверенность в коррупционной устойчивости нынешней Украины. Год назад, когда все стали поддерживать Украину, никто не думал, насколько должным образом все расходуется», - заявил специалист, отметив, что сейчас «какие-то вопросы поднимались, и их необходимо в личном порядке».

Бышок отметил, что совместно с тем поездка украинского президент связана также тс темой всеобъемлющей поддержки Киева союзниками. «Верен себе. Он с самого начала конфликта выступает дистанционно в самых разных местах, перед самыми разными парламентами», - сказал он.

Как писал RT, президент Украины в ходе выступления в британском парламенте начал выпрашивать у Лондона боевые самолеты, подарив при этом парламентарием украинский летный шлем.

Ранее в Великобритании призвали создать коалицию в поддержку Украине, чтобы «вытеснить Россию из этой суверенной страны». Военный эксперт Василий Дандыкин сказал телеканалу «360», что подобная организация мало что изменит, поскольку фактически она уже есть, осталось закрепить все на бумаге. По его словам, такие выпады доказывают, что у украинских войск дела идут не очень хорошо.