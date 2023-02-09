Треть россиян признались, что пытались получить работу выше своей компетенции Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне оценили свои профессиональные качества. Взрослые кандидаты чувствуют себя увереннее, а молодые специалисты чаще испытывают стресс на интервью. При этом молодых специалистов чаще зовут на собеседования.

По мере прохождения возрастного ценза, работодатели реже откликаются на работу соискателям старшего возраста. Среди людей от 25 до 34 лет – довольны объемом предложений три четверти респондентов. А в возрастной категории от 35 до 44 – только 50%. Среди людей от 45 до 55 лет - положительно оценивают объем приглашений только 43%.

Для каждого второго (55%) переход на новую работу был успешным, а вот 43% признались, что перемена была не к лучшему, пишет «Газета.Ru».

В среднем для получения новой работы нужно оставить 25-30 откликов в неделю, а за месяц набегает больше ста.

Треть россиян признались, что пытались получить работу, которая превышает их квалификацию. Такие данные отражены в опросе исследовательского центра «Зарплаты.ру» и онлайн-университета рентабельного образования Skypro.

С долгим поиском работы после увольнения пришлось столкнуться каждому пятому россиянину. 10% респондентов признались, что из-за неуверенности им было трудно описать свой релевантный опыт во время собеседования, передает "360".

По данным портала SuperJob, за минувший год количество компаний, которые отдают предпочтение соискателям с дополнительными и даже избыточными навыками и знаниями выросло на 4 процента, пишет Российская газета.

Тем временем, в России появился новый вид мошенничества — злоумышленники размещают в интернете вакансии и ждут отклика кандидатов. Соискателя принимают, присылают ему договор и просят сказать номер карты, а затем и код из SMS — якобы для перечисления гонорара, пишет газета "Известия".