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НовостиПолитика9 февраля 2023 18:23

Орбан отказался аплодировать Зеленскому перед общим фото лидеров ЕС

Все, за исключением Орбана, аплодировали главе Украины
Сергей ГАПЧУК
Орбан отказался аплодировать Зеленскому перед общим фото лидеров ЕС

Орбан отказался аплодировать Зеленскому перед общим фото лидеров ЕС

Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед общей фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе. Видео опубликовал Telegram-канал украинского СМИ.

На кадрах видно, как Зеленский в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран-членов ЕС. Все главы, за исключением Орбана, аплодируют Зеленскому.

Как писал сайт KP.RU, 9 февраля 2023 года глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Европа «абсолютно» проигрывает от украинского конфликта, поскольку вынуждена переплачивать за энергоносители в 10 раз по сравнению с США.

Он подчеркнул, что «немецкие, венгерские голландские предприятия должны конкурировать на мировом рынке с американскими предприятиями, которые платят за энергию в десять раз меньше, Европа может быть только в проигрыше».