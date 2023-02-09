Орбан отказался аплодировать Зеленскому перед общим фото лидеров ЕС Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед общей фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе. Видео опубликовал Telegram-канал украинского СМИ.

На кадрах видно, как Зеленский в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран-членов ЕС. Все главы, за исключением Орбана, аплодируют Зеленскому.

Как писал сайт KP.RU, 9 февраля 2023 года глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Европа «абсолютно» проигрывает от украинского конфликта, поскольку вынуждена переплачивать за энергоносители в 10 раз по сравнению с США.

Он подчеркнул, что «немецкие, венгерские голландские предприятия должны конкурировать на мировом рынке с американскими предприятиями, которые платят за энергию в десять раз меньше, Европа может быть только в проигрыше».