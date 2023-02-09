Невролог Алексеева назвала защемление нерва причиной радикулита и отмирания нервных клеток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-невролог АО «Медицина» Оксана Алексеева рассказала в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что если болевые ощущения после защемления нерва в спине, шее или пояснице не проходят в течение суток, нужно срочно обращаться к врачу-неврологу, поскольку это может грозить отмиранием нервных клеток, а также развитием радикулита.

Как отметила эксперт, риск защемить нерв повышается при сильных физических нагрузках, долгом нахождении в одной позе, наличии лишнего веса, а также во время беременности.

«Защемление нерва характеризуется сдавливанием нервного корешка связками, мышцами, позвонками или новообразованием. Если ущемление случилось, при появлении острой боли в первую очередь рекомендуется принимать обезболивающие препараты нестероидного типа», - заявила специалист, рекомендуя обеспечить телу покой.

Эксперт также отметила, что при защемлении нерва не советуют посещать сауну, а также принимать горячую ванну. Кроме того, запрещают поднимать тяжелое и делать резкие движения.

Ранее Врач-невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов заявил, что экстракт семян сельдерея зачастую используют для профилактики образования тромбов. Как писал RT, специалист уточнил, что лечение сельдереем поможет в рамках традиционной медицины, а экстракт семян сельдерея возможно использовать на отдельных этапах профилактики развития тромбов.